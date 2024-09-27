Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 1/2 серебряных гроша 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 20,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1858
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1197 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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