Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1858 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1858 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
  • Диаметр 20,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1858
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1197 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Grün (2)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1858 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом 2 1/2 серебряных гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск