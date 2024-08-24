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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 кроны 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1858 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 кроны 1858 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1858
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 кроны 1858 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2906 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Künker (8)
Пруссия 1/2 кроны 1858 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
5961 $
Цена в валюте аукциона 5600 EUR
Пруссия 1/2 кроны 1858 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
9348 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Пруссия 1/2 кроны 1858 A на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1858 A на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1858 A на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1858 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1858 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1858 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 кроны 1858 A на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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