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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Золотые монеты 1/2 кроны Фридриха Вильгельма IV - Пруссия

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1/2 кроны 1858

Год Знак Описание Продажи Продажи
1858 A 0 9
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