1 крона 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крона 1858 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9750 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

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