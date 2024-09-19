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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 крона 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 крона 1858 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 крона 1858 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 крона
  • Год 1858
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крона 1858 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9750 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
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Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
5748 $
Цена в валюте аукциона 5400 EUR
Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
6295 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена
Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1858 A на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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