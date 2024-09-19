Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 крона 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 крона
- Год 1858
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крона 1858 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9750 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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