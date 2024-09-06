1 серебряный грош 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 80 EUR. Торги состоялись 1 января 2018.

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