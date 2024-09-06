Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1858
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 80 EUR. Торги состоялись 1 января 2018.
Сохранность
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- Grün (3)
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- Numismatica Ferrarese (1)
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- WAG (2)
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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