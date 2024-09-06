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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1858 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 серебряный грош 1858 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1858
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 80 EUR. Торги состоялись 1 января 2018.

Сохранность
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  • Grün (3)
  • Höhn (2)
  • Künker (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Пруссия 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1858 A на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1858 A на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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