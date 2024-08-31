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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 талера 1858 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 талера 1858 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 талера
  • Год 1858
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2299 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 7600 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1396 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
4740 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Numismatica Ranieri - December 10, 2017
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Hess Divo - May 31, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1858 A на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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