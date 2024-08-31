2 талера 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2299 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 7600 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность PROOF (6) UNC (7) AU (18) XF (23) VF (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) Сервис NGC (2)

Продавец Все фирмы

Auction World (1)

Busso Peus (2)

Cayón (1)

Emporium Hamburg (3)

Felzmann (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (5)

Hess Divo (1)

HIRSCH (1)

Höhn (3)

Künker (26)

MDC Monaco (1)

Numismatica Ranieri (1)

Rauch (1)

Rhenumis (1)

Sonntag (1)

Teutoburger (3)

WAG (2)