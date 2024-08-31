Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 талера
- Год 1858
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2299 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 7600 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
4740 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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