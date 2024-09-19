Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1858 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1858
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
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