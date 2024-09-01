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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1847 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1847 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пфеннига 1847 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1847 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1293 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Höhn (1)
Пруссия 4 пфеннига 1847 D на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1847 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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