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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1846 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 4 пфеннига 1846 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1846
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1846 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 825 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1200 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Künker (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Sonntag (2)
  • WAG (2)
Пруссия 4 пфеннига 1846 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1846 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
1292 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1846 A на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1846 A на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1846 A на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1846 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1846 A на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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