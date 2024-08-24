Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 пфеннига 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,09 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1846
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1846 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 825 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1200 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Künker (1)
- Rio de la Plata (1)
- Sonntag (2)
- WAG (2)
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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