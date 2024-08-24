4 пфеннига 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1846 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 825 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1200 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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