1/2 серебряных гроша 1841 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 250 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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