1 серебряный грош 1841 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1841 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72223 проданному на аукционе Stack's Bowers за 240 USD. Торги состоялись 18 мая 2023.

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