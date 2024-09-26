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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1841 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1841 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 серебряный грош 1841 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1841 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72223 проданному на аукционе Stack's Bowers за 240 USD. Торги состоялись 18 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1841 D на аукционе Stack's - May 18, 2023
Пруссия 1 серебряный грош 1841 D на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Пруссия 1 серебряный грош 1841 D на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность AU
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1841 D на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1841 D на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1841 D на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1841 D на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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