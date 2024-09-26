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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1841 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1841 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пфеннига 1841 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1841 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 14 января 2024.

Сохранность
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  • WAG (2)
Пруссия 3 пфеннига 1841 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1841 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1841 A на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1841 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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