3 пфеннига 1841 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1841 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 14 января 2024.

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