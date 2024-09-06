Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1847 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1847
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Münzen und Medaillen AG Basel за 750 CHF. Торги состоялись 5 марта 2001.
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Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 21 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 22 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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