Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1847 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1847 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1847 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Münzen und Medaillen AG Basel за 750 CHF. Торги состоялись 5 марта 2001.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (1)
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (5)
  • M&M Basel (1)
  • Numismatica Ranieri (1)
  • Schulman (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1847 A на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Пруссия Талер 1847 A на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Aurea - December 11, 2020
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Schulman - March 21, 2020
Продавец Schulman
Дата 21 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Gärtner - June 6, 2019
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1847 A на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Numismatica Ranieri - May 22, 2016
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 22 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1847 A на аукционе HIRSCH - February 19, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1847 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1847 A на аукционе GGN - October 19, 2002
Пруссия Талер 1847 A на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1847 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск