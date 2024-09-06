Талер 1847 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Münzen und Medaillen AG Basel за 750 CHF. Торги состоялись 5 марта 2001.

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