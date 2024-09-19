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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1847 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/6 талера 1847 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/6 талера 1847 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4544 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Künker (5)
  • WAG (2)
  • Zöttl (3)
Пруссия 1/6 талера 1847 A на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Пруссия 1/6 талера 1847 A на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1847 A на аукционе Zöttl - November 20, 2021
Продавец Zöttl
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1847 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Пруссия 1/6 талера 1847 A на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1847 A на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1847 A на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1847 A на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1847 A на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1847 A на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1847 A на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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