2 талера 1847 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 953 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 4200 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

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