Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1847 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,120 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 талера
- Год 1847
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 953 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 4200 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Cayón (1)
- Felzmann (2)
- Grün (4)
- Höhn (1)
- Jesús Vico (1)
- Künker (17)
- Münzen & Medaillen (1)
- Numimarket (1)
- Stack's (1)
- Teutoburger (11)
- WAG (1)
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 3 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 2 талера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск