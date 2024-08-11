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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1847 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 талера 1847 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 талера 1847 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,120 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 талера
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 953 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 4200 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

Сохранность
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  • WAG (1)
Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1289 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Felzmann - July 3, 2019
Продавец Felzmann
Дата 3 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Jesús Vico - March 1, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 талера 1847 A на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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