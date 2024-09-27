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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1847 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1847 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1847 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1847 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1290 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Künker (1)
Пруссия 1 пфенниг 1847 D на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1847 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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