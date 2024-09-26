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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1847 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1847 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пфеннига 1847 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1847 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1525 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2016.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • WAG (1)
Пруссия 3 пфеннига 1847 D на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность AU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1847 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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