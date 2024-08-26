Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1847 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1847 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1847 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1847 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1791 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 160 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (8)
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе Numedux - May 30, 2021
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе Niemczyk - March 17, 2019
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе Niemczyk - March 17, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе Heritage - November 8, 2009
Пруссия 1 пфенниг 1847 A на аукционе Heritage - November 8, 2009
Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2009
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1847 года Все прусские монеты прусские медные монеты прусские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск