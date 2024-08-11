Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1847 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1847
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1847 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1692 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1900 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.
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Дата 15 сентября 2023
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Дата 23 сентября 2022
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Дата 10 февраля 2022
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Дата 17 октября 2021
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Дата 3 сентября 2020
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Дата 21 марта 2019
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