Талер 1847 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1847 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1692 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1900 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.

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