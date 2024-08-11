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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1847 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1847 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1847 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1847 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1692 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1900 EUR. Торги состоялись 30 мая 2022.

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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Kroha - June 25, 2023
Продавец Kroha
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Kroha - January 1, 2018
Продавец Kroha
Дата 1 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1847 A "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1847 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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