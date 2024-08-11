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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1847 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1847 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1847 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 526 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 220 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1847 A на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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