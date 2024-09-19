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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1854 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1854 A
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1854 A
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 18

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1854 A
Средняя цена 300 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
Талер 1854 A
Средняя цена 120 $
Продажи
0 99
Аверс
Реверс
Талер 1854 A Горный
Средняя цена 85 $
Продажи
1 70
Аверс
Реверс
1/6 талера 1854 A
Средняя цена 300 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1854 A
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1854 A
Средняя цена 20 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1854 A
Средняя цена 85 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1854 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1854 A
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1841-1860 Инкузный брак
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1854 A
Средняя цена 4 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1854 A
Средняя цена 10 $
Продажи
0 7
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