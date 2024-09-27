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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1854 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1854 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3123 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • WAG (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1854 A на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1854 A на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1854 A на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1854 A на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1854 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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