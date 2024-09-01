Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,120 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 талера
- Год 1854
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3932 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.
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Сохранность (слабы)
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
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Сохранность VF
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Сохранность MS61 NGC
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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