2 талера 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3932 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

Сохранность UNC (6) AU (19) XF (50) VF (40) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU50 (1) Сервис NGC (4) PCGS (2)

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