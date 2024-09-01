Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1854
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1854 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1322 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 12 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Где продать?
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