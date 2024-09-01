1 пфенниг 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1854 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1322 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 12 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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