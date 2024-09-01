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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1854 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1854 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1854 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1322 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 12 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Russiancoin (6)
Пруссия 1 пфенниг 1854 A на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Пруссия 1 пфенниг 1854 A на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1854 A на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1854 A на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1854 A на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1854 A на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1854 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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