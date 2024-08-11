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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1854 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1854 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 20,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2254 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Baldwin's (1)
  • Künker (3)
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1854 A на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1854 A на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1854 A на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность UNC
Цена
130 DM
Цена в валюте аукциона 130 DEM
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1854 A на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
110 DM
Цена в валюте аукциона 110 DEM

Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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