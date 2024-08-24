Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/6 талера
- Год 1854
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4114 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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