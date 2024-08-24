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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/6 талера 1854 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/6 талера 1854 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4114 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Stack's - August 15, 2016
Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Stack's - August 15, 2016
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Felzmann - March 11, 2015
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Stack's - November 8, 2013
Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Stack's - November 8, 2013
Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Westfälische - September 14, 2011
Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Westfälische - September 14, 2011
Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Künker - March 10, 2008
Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1854 A на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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