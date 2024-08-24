1/6 талера 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4114 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность UNC (3) AU (6) XF (7) VF (4) Сохранность (слабы) MS62 (2) Сервис NGC (2)