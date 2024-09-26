Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1854 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1854
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1854 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3149 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1800 EUR. Торги состоялись 23 октября 2015.
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Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
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Дата 27 ноября 2022
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Дата 18 марта 2022
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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