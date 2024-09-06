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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1854 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Фридрихсдор 1854 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1854 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2801 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
2606 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Stack's - August 19, 2015
Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе HIRSCH - September 28, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Meister & Sonntag - May 27, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1854 A на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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