Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1854
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1854 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 10 марта 2014.
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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