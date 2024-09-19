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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1854 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 серебряный грош 1854 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1854 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3124 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1854 A на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1854 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Пруссия 1 серебряный грош 1854 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 29 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1854 A на аукционе Heritage - January 22, 2015
Пруссия 1 серебряный грош 1854 A на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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