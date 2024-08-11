Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1854
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1854 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2899 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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