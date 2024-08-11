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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1854 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1854 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1854 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2899 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
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Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
3590 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
3942 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
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Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1854 A на аукционе UBS - January 24, 2000
Продавец UBS
Дата 24 января 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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