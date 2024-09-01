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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1854 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1854 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1854 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1854 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1142 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
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Пруссия 2 пфеннига 1854 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1854 A на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 240 RUB
Пруссия 2 пфеннига 1854 A на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность PROOF
Цена
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