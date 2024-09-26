Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1850 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1850 A
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1850 A
Средняя цена 180 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
Талер 1850 A
Средняя цена 170 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Талер 1850 A Горный
Средняя цена 120 $
Продажи
1 55
Аверс
Реверс
1/6 талера 1850 A
Средняя цена 300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1850 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1850 A
Средняя цена 65 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1850 A
Средняя цена 30 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1850 A
Средняя цена 240 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1850 A
Средняя цена 170 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1841-1860 Инкузный брак
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1850 A
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1850 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 13
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск