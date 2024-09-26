Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 1/2 серебряных гроша 1850 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,248 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 20,75 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1850
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1850 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1302 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
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