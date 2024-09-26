Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1850 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1850 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1850 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 20,75 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1850
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1850 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1302 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • WAG (1)
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1850 A на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1850 A на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1850 A на аукционе Münzen & Medaillen - April 15, 2004
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 апреля 2004
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1850 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом 2 1/2 серебряных гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск