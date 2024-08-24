Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1850 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Münzen & Medaillen GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1850
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1850 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 410 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- HIRSCH (12)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (5)
- Münzen & Medaillen (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (5)
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 3 пфеннига 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск