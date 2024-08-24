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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1850 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1850 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пфеннига 1850 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Münzen & Medaillen GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1850
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1850 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 511 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 410 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
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  • Künker (5)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (5)
Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе HIRSCH - November 20, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 20 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе HIRSCH - November 22, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 22 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе HIRSCH - May 24, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 24 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе HIRSCH - February 14, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе HIRSCH - September 27, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1850 A на аукционе HIRSCH - September 28, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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