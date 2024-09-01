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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1850 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1850 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1850 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1850
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1850 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 400 EUR. Торги состоялись 10 января 2021.

Сохранность
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Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC PL
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность AU
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Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Пруссия Талер 1850 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1850 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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