Талер 1850 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1850 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 400 EUR. Торги состоялись 10 января 2021.

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