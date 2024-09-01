Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1850 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1850
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1850 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 400 EUR. Торги состоялись 10 января 2021.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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