2 пфеннига 1850 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1850 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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