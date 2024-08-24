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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1850 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1850 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1850 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1850
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1850 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 пфеннига 1850 A на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1850 A на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1850 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Пруссия 2 пфеннига 1850 A на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 56 USD

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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