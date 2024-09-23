Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1850 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1850
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1850 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Kroha (1)
- Künker (3)
- Morton & Eden (1)
- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Фридрихсдор 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск