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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1850 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1850 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Фридрихсдор 1850 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1850
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1850 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 299 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Фридрихсдор 1850 A на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
2014 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1850 A на аукционе Stack's - August 7, 2020
Пруссия Фридрихсдор 1850 A на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 4200 USD
Пруссия Фридрихсдор 1850 A на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1850 A на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1850 A на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1850 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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