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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1850 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1850 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 серебряный грош 1850 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1850
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1850 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63246 проданному на аукционе Heritage Auctions за 200 USD. Торги состоялись 18 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1850 A на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Numismatica Ranieri - April 4, 2020
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Russiancoin - June 14, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Heritage - August 18, 2016
Пруссия 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Heritage - August 18, 2016
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Numismatica Ranieri - May 31, 2016
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 31 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Künker - December 18, 2013
Продавец Künker
Дата 18 декабря 2013
Сохранность AU
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Пруссия 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Rauch - June 29, 2013
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1850 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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