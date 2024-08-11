Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1850 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1850
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1850 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63246 проданному на аукционе Heritage Auctions за 200 USD. Торги состоялись 18 августа 2016.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 августа 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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