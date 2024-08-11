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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1856 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1856 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1856 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1856
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1856 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30896 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1856 A "Горный" на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1856 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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