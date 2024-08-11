Талер 1856 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1856 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30896 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

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