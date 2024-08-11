Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1856 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1856
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1856 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30896 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
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