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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1859 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1859 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1859 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1859
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1859 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 993 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 7, 2022
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 7, 2022
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Felzmann - September 5, 2022
Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Пруссия Талер 1859 A "Горный" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1859 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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