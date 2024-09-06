Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1859 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1859
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1859 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 993 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- AURORA (1)
- Busso Peus (3)
- Cieszyńskie CN (1)
- Coinhouse (2)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (5)
- Felzmann (3)
- Gärtner (3)
- GGN (1)
- Goudwisselkantoor veilingen (1)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Höhn (3)
- Kroha (1)
- Künker (11)
- Leu (1)
- Möller (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Niemczyk (1)
- Rare Coins (2)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (2)
- Rhenumis (1)
- Teutoburger (13)
- Veilinghuis de Ruiter (1)
- WAG (7)
- WCN (2)
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Талер 1859 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск