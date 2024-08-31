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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1859 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1859 A
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 18

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1859 A
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 197
Аверс
Реверс
Талер 1859 A
Средняя цена 120 $
Продажи
1 313
Аверс
Реверс
Талер 1859 A Горный
Средняя цена 100 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
1/6 талера 1859 A
Средняя цена 520 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1859 A
Средняя цена 65 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1859 A
Средняя цена 65 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1859 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1841-1860 Инкузный брак
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1859 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1859 A
Средняя цена 10 $
Продажи
0 6
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