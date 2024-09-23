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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1859 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1859 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 серебряный грош 1859 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1859
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32215 проданному на аукционе Heritage Auctions за 447 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1859 A на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1859 A на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1859 A на аукционе Heritage - April 19, 2016
Пруссия 1 серебряный грош 1859 A на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1859 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1859 A на аукционе Heritage - October 12, 2010
Пруссия 1 серебряный грош 1859 A на аукционе Heritage - October 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2010
Сохранность MS65 ANACS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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