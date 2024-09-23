1 серебряный грош 1859 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32215 проданному на аукционе Heritage Auctions за 447 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

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