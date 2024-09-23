Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1859 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1859
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32215 проданному на аукционе Heritage Auctions за 447 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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