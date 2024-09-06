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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1859 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1859 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пфеннига 1859 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1859
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1859 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1672 проданному на аукционе Veilinghuis de Ruiter за 30 EUR. Торги состоялись 8 октября 2021.

Сохранность
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Пруссия 3 пфеннига 1859 A на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 11, 2021
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1859 A на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 11, 2021
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 октября 2021
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1859 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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