3 пфеннига 1859 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1859 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1672 проданному на аукционе Veilinghuis de Ruiter за 30 EUR. Торги состоялись 8 октября 2021.

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