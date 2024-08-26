1 пфенниг 1859 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1859 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Russiancoin за 800 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2022.

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