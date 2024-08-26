Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1859 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1859
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1859 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Russiancoin за 800 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2022.
Сохранность
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- Денга1700 (1)
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Где продать?
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