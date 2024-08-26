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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1859 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1859 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1859 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1859
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1859 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Russiancoin за 800 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (5)
  • Денга1700 (1)
Пруссия 1 пфенниг 1859 A на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Пруссия 1 пфенниг 1859 A на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1859 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Пруссия 1 пфенниг 1859 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1859 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1859 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1859 A на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

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