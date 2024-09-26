Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1859 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,037 гр
- Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 талера
- Год 1859
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (197)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3800 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Продавец Dorotheum
Дата 17 мая 2024
Сохранность F
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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