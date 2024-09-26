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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1859 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 талера 1859 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 талера 1859 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,037 гр
  • Чистого серебра (1,0717 oz) 33,3333 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 талера
  • Год 1859
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (197)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3800 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
699 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2793 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Dorotheum - May 17, 2024
Продавец Dorotheum
Дата 17 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе VL Nummus - February 10, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1859 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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