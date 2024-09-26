2 талера 1859 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3800 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

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