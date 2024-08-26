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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 крона 1859 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 крона 1859 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 крона 1859 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 крона
  • Год 1859
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крона 1859 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5109 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
8793 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
11101 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Heritage - August 11, 2016
Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Stack's - January 15, 2008
Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 крона 1859 A на аукционе Künker - March 6, 2000
Продавец Künker
Дата 6 марта 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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