Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 крона 1859 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 крона
- Год 1859
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крона 1859 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5109 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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