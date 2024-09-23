Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 1/2 серебряных гроша 1859 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,221 гр
- Чистого серебра (0,0388 oz) 1,2079 гр
- Диаметр 20,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1859
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4221 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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