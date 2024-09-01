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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1859 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/6 талера 1859 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/6 талера 1859 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1859
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1345 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Künker (5)
  • WAG (3)
Пруссия 1/6 талера 1859 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
506 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Пруссия 1/6 талера 1859 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Пруссия 1/6 талера 1859 A на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1859 A на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1859 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1859 A на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1859 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1859 A на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1859 A на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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