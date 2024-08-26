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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1851 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1851 A
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1851 A
Средняя цена 270 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
Талер 1851 A
Средняя цена 230 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Талер 1851 A Горный
Средняя цена 95 $
Продажи
1 34
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1851 A
Средняя цена 40 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1851 A
Средняя цена 70 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1851 A
Средняя цена 75 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1851 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1851 A
Средняя цена 80 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1841-1860 Инкузный брак
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1851 A
Средняя цена 5 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1851 A
Средняя цена 15 $
Продажи
0 4
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