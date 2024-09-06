Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1851 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1851 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1851 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1851 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1524 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 330 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Dorotheum (1)
  • Felzmann (3)
  • Gärtner (1)
  • GINZA (1)
  • Höhn (3)
  • Kroha (1)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Münzen Gut-Lynt (3)
  • Niemczyk (2)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Teutoburger (8)
  • WAG (3)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность VF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Dorotheum - May 22, 2019
Продавец Dorotheum
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе GINZA - August 9, 2018
Продавец GINZA
Дата 9 августа 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Kroha - January 1, 2018
Продавец Kroha
Дата 1 января 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Пруссия Талер 1851 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1851 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1851 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск