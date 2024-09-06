Талер 1851 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1851 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1524 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 330 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2017.

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