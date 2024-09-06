Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1851 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1851
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1851 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1524 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 330 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2017.
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Дата 26 марта 2023
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Дата 19 июня 2022
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Дата 24 февраля 2018
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